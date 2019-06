Aanhouding voor gewelddadige verkrachting in Hoorn

Man uit Huizen bestraft voor relatie met minderja­rig buurmeisje

11:10 De 50-jarige Frank H. uit Huizen is veroordeel tot 180 dagen cel, waarvan 178 voorwaardelijk, voor de relatie die hij ruim tien jaar geleden had met zijn minderjarige buurmeisje. Ook is hij veroordeeld tot 240 uur werkstraf en moet hij zesduizend euro aan smartengeld betalen. Dat meldt De Gooi- en Eemlander.