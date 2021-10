Aanhouding advocaat Youssef Taghi schokt collega's in Amsterdam: ‘Erger kan eigenlijk niet’

De Amsterdamse Orde van Advocaten noemt de aanhouding van Youssef Taghi ‘buitengewoon zorgelijk’. ,,Als ook maar een fractie van wat het OM zegt waar is, is dat schokkend.”

Het is een enorm roerige dag, zegt Bart Swier, portefeuillehouder strafrecht bij de Amsterdamse Orde van Advocaten. Dat een collega vanochtend in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is aangehouden, is ‘schokkend'. ,,Het is ontzettend pijnlijk voor onze beroepsgroep als een advocaat wordt aangehouden voor deelname aan een criminele organisatie en voorbereiding van een liquidatie. Erger kan eigenlijk niet", reageert Swier.

Afgelopen zomer deed de Amsterdamse orde nog onderzoek naar de rol van advocaten in grote strafzaken. Er waren beschuldigingen dat advocaten als boodschapper van verdachten fungeerden, maar bewijzen werden niet gevonden. ,,Deze aanhouding lijkt een uniek geval en zal te maken hebben met de familieband. Al kan je nergens zeker van zijn in deze zaak", zegt Swier.

Vrijuit praten

Youssef Taghi (38) bezocht zijn neef Ridouan Taghi meermaals in de EBI in Vught. Omdat hij advocaat is, konden de neven vrijuit met elkaar praten. Het OM verdenkt Youssef Taghi ervan een gewelddadige uitbraak van zijn neef uit de EBI te hebben besproken. Ook zou Ridouan Taghi via de advocaat ‘onbelemmerd met de buitenwereld hebben gecommuniceerd’ en kon hij zijn criminele organisatie blijven aansturen.

Dat Youssef Taghi nu in diezelfde EBI is aangehouden, is volgens de Amsterdamse Orde van Advocaten uniek. Swier: ,,Het blijft verbazen en schokken als een advocaat zich dusdanig heeft gedragen als het Openbaar Ministerie beschrijft. Zelfs als maar een fractie waar is, is dat schokkend.”

