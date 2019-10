Aangiftes tegen 'criminele webshop' Neckermann: klantenservice onbereikbaar

Neckermann.com uit Naarden, niet te verwarren met de gelijknamige reisorganisatie, ligt al maanden zwaar onder vuur. De webwinkel levert bestelde producten niet meer en is compleet onbereikbaar voor vragen. Zeker twintig gedupeerden zeggen aangifte van oplichting te hebben gedaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) betreurt de situatie en zegt de verontrustende signalen over het bedrijf in de gaten te houden.

Bestellingen die niet of deels worden geleverd, het achterblijven van terugbetalingen en een klantenservice die telefonisch onbereikbaar is. Het regent de afgelopen maanden honderden klachten over Neckermann.com, een vanuit Naarden opererende webshop die voor een lage prijs allerlei producten aanbiedt. De Consumentenbond maakt zich ernstig zorgen over de situatie en adviseert klanten geen bestellingen meer te plaatsen.

Dat is door ‘technische en organisatorische problemen’ überhaupt niet meer mogelijk, zo valt op de website van Neckermann te lezen. Goed nieuws, zegt een woordvoerder van ACM. ,,Gelukkig is de verkoopfunctie op de website ‘uit’ gezet, zodat consumenten er niet meer kunnen bestellen. En er dus niet meer gedupeerden bij komen. Voor de consumenten die al besteld en betaald hebben is het echter afwachten wat er nu gaat gebeuren.”

Afwachten tot Neckermann weer van zich laat horen, dat zien veel klanten niet meer zitten. Uit een inventarisatie van deze site blijkt dat zeker twintig gedupeerden naar de politie zijn gestapt om aangifte te doen, onder wie Mitchell Maas. ,,Mijn ouders hebben een douchekop besteld. Helaas hebben ze vooraf geen reviews gelezen, anders hadden ze er nooit wat gekocht. Zoals alle andere mensen hier laten weten: ze leveren niets. Wij doen aangifte. Dit noemt men diefstal.”

Een lotgenoot uit Enschede claimt dat aangifte doen loont: hij kreeg zijn geld terug nadat hij bij de politie was geweest. Hij kijkt desondanks terug op een ‘superslechte ervaring’ met Neckermann. ,,Niets kopen bij dit bedrijf”, waarschuwt hij. ,,Geen producten gekregen, pas na aangifte bij de politie mijn geld teruggekregen. Heb daar bijna drie maanden op gewacht. Geen communicatie mogelijk. Alleen via de mail en daar krijg je geen enkele mail terug.”

Sanne Kriekjes heeft eenzelfde ervaring, zo laat ze weten op Trustpilot. ,,Ze leveren producten niet, sturen na beloofde verzendtijd van zes dagen een e-mail met het statement dat het product niet meer geleverd kan worden. Na aangifte te hebben gedaan bij de politie is het openstaande bedrag direct aan mij overgemaakt, met een niet zo sympathieke e-mail erachteraan van Neckermann zelf.”

Voor heel veel klanten is het klip en klaar: Neckermann houdt zich niet aan de regels. ,,Dit is een crimineel bedrijf!”, briest slachtoffer Henk op Trustpilot. ,,Ook mijn moeder heeft heel veel moeite moeten doen om een terugbetaling te ontvangen voor een geretourneerd product. Ze komen steeds met smoesjes, maar uiteindelijk als de rechtsbijstandsverzekering erbij komt, wordt er ineens wel betaald. Oplichters dus die de vele negatieve reacties hier dubbel en dwars verdienen en die geen knip voor de neus waard zijn.”

Volgens de Consumentenbond blijven de negatieve reacties over Neckermann binnenstromen en lijkt het ‘iedere dag raak te zijn’. Een woordvoerder van de ACM stelt dat de ‘situatie natuurlijk erg vervelend is voor consumenten die daar iets besteld en betaald hebben, maar nu niet geleverd krijgen’. In deze specifieke situatie heeft het voor de ACM echter ‘geen zin om in te grijpen’. ,,Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. Of het het bedrijf lukt om orde op zaken te stellen. Wij zullen dit aan de hand van signalen bij ons loket ConsuWijzer in de gaten houden.”

De directie van Neckermann.com lijkt van de aardbodem verdwenen en de klantenservice is al weken onbereikbaar voor vragen. In augustus liet het bedrijf nog weten dat vanwege enorme drukte en tijdelijke onderbezetting door vakanties en ziekte, het besluit is genomen om vragen niet telefonisch te beantwoorden maar te verwijzen naar mailadressen. ,,Telefonische afhandeling vergt meer tijd, via de mail kunnen we sneller en efficiënter reageren’’, aldus een woordvoerder.

Hij gaf in een reactie toe dat veel bestellingen niet of te laat zijn geleverd. ,,Helaas zijn er vanuit verschillende kanten tegelijk een aantal dingen misgelopen. Een van onze leveranciers had een levertijd beloofd van 4 tot 6 weken, die uiteindelijk werd aangepast naar ruim 14 weken. Van een andere leverancier hebben we een A-keus partij gekocht, die bij ontvangst B-keus bleek te zijn. Een groot deel van deze leveringen hebben we dus niet kunnen versturen.’’

