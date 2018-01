Aangifte tegen topambtenaar Defensie wegens beïnvloeding mariniers De Punt

Anders ligt dat bij een bijeenkomst met drie marinierscommandanten op het ministerie van Defensie. Ze komen op 10 mei bij elkaar op het bureau van secretaris-generaal Wim Geerts. Ook Knoops en ambtenaren van Veiligheid en Justitie zijn daarbij.



De commandanten krijgen daar enkele geluidsfragmenten te horen, waarop communicatie tussen de mariniers in de trein te horen is. ,,Het was de eerste keer dat de banden beluisterd werden’’, vertelde een commandant (codenaam 5A) later bij de rechtbank. ,,Er was nauwelijks commentaar.’’



In een van de fragmenten is het woord ‘genadeschot’ te horen. Op de bijeenkomst wordt gesproken over de interpretatie van de term. ,,Daar is over gesproken in die zin dat dat misschien een koe was die uit zijn lijden moest worden verlost, omdat hij was aangeschoten door de lange afstandsschutters’’, aldus 5A. ,,Dat was de eerste keer dat ik het hoorde.’’