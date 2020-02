Aangifte tegen dj om discriminerend coronalied 'Voorkomen is beter dan Chinezen’

Leden van de Nederlands-Chinese gemeenschap hebben aangifte gedaan tegen radio-dj Lex Gaarthuis en Radio 10 vanwege het discriminerende carnavalslied dat eind vorige week werd uitgezonden. Als reactie op het satirisch bedoelde lied, naar aanleiding van het coronavirus, is ook een petitie gestart die inmiddels 30.000 keer is ondertekend.

Bij Discriminatie.nl, de landelijke plek om discriminatie te melden, zijn maandag ruim 3000 meldingen over het lied geteld. Een aantal klagers heeft aangifte gedaan, het is niet duidelijk hoeveel. ,,Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of hier sprake is van discriminatoire groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie van of haat tegen Chinezen”, stelt Frederique Jans, voorzitter Discriminatie.nl.

In het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ op de melodie van ‘Wij vieren feest’ worden discriminerende termen gebruikt als ‘stink-Chinezen’. Ook wordt er opgeroepen om geen Chinese gerechten meer te eten.

Lex Gaarthuis maakte eerder al excuses voor het lied. ,,Een aantal mensen voelt zich gekwetst en dit raakt me. Ik vind het heel vervelend voor de mensen die dit aangaat. Het is uiteraard niet de bedoeling van Radio 10 en zeker ook niet van ons als makers van het programma om iemand te kwetsen met dit programma-onderdeel of te discrimineren.’’

Meer dan een knipoog

Vincent Yeers, van origine Chinees, begon de petitie ‘We zijn geen virussen!’ De petitie is inmiddels ruim 30.000 keer getekend, waarvan 25.000 keer in Nederland. ,,Genoeg is genoeg”, is te lezen onder de petitie. ,,Ook wij zijn gewoon mensen. Het is nu tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?”

Yeers noemde het excuus van Gaarthuis slap. ,,Dit was meer dan een grapje met een knipoog. Dit ging veel verder.” Hij merkt dat Nederlanders met een Aziatische achtergrond dagelijks worden geconfronteerd met racisme en pesterijen. ,,In de kroeg roepen mensen me na. Ze noemen me Coronavirus of spleetogenvirus.”