Aangifte en ‘duizenden overtredingen’ bij paardenmarkt Hedel

VIDEO-UPDATE Kerk in Hoogmade in brand, kerktoren zojuist ingestort

15:53 Er woedt een zeer grote brand in de toren van de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat in Hoogmade. Rond 15:45 uur is de kerktoren ingestort, meldt verslaggever Terence Garnier, die ter plekke is.