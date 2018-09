Aangevers tegen tabak willen dat 'partijdige' rechter opstapt

Twee ton binnen voor slachtof­fers Oss

23 september OSS - Met de inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss is zondagmiddag al meer dan 200.000 euro opgehaald. Nick Nietveld uit Almere zette de actie vrijdag op. Hij was zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen. Zijn streven was om 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag was na al een dag ruimschoots gehaald.