Aangename weer van korte duur: zonnetje maakt plaats voor koel lenteweer

Het aangename weer van vandaag is van korte duur. Morgen is er nog flink wat ruimte voor de zon, maar daarna wordt het tamelijk fris.

Morgen wordt de fraaiste dag van de werkweek. De temperatuur loopt uiteen van 13 graden op de Wadden tot 16 à 19 graden elders in het land. Daarbij staat er maar weinig wind en zeker in de zon voelt het aangenaam aan.

Het mooie weer is echter van korte duur. Dinsdag steekt opnieuw een matige noord- tot noordwestelijke wind op en komt de aanvoer van koudere en vochtige lucht op gang. ,,Tijdens zonnige perioden (bij voorkeur in de zuidelijke helft van het land) kan het dan nog opwarmen tot een graad of 15, maar onder hardnekkige bewolking moeten we het doen met hooguit 12 of 13 graden", vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,De wind maakt het gevoelsmatig ook nog een stukje kouder. Aan het weerbeeld verandert overigens maar weinig: het blijft droog met een afwisseling van wolkenvelden en zon.”

Behalve dat het overdag wat kouder wordt, zijn ook tijdens de nachtelijke uren weer lage temperaturen mogelijk. Met name de nacht naar donderdag kan een koude worden. Landinwaarts is er dan lokaal kans op lichte vorst en vlak aan de grond, op 10 centimeter hoogte, is tijdens heldere momenten zelfs op grote schaal wat vorst mogelijk. Daarbij kunnen zich ook weer mistbanken vormen. Donderdagochtend bestaat zelfs het risico op een flinke laag mist en het duurt ‘s ochtends regionaal een tijdje tot dat verdwenen is.

Tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iets kouder dan normaal De nieuwe maand begint iets kouder dan normaal. Normaal wordt het de eerste tien dagen van mei gemiddeld 15 tot 18 graden. Dit jaar zitten we daar met 13 tot 16 graden vaak wat onder.

Voorzichtige omslag naar warmer weer

Vanaf Bevrijdingsdag, donderdag, lijkt een voorzichtige omslag te volgen naar wat warmer weer. De wind gaat vaker uit een oostelijke richting waaien en daarmee wordt een aanvoer vanaf de koude Noordzee afgesneden. Van Bernebeek: ,,De verwachtingen voor 5 mei zelf zijn nog onzeker: er komt een zwak front in de buurt van ons land te liggen, maar in hoeverre dat voor een buienkans zorgt valt nu nog niet goed aan te geven. Wel is er waarschijnlijk tamelijk veel bewolking. Voor het front uit wordt overigens warmere lucht aangevoerd, waarin de temperatuur kan stijgen naar 15 tot 18 graden. In het zuidoosten valt een enkele twintiger zowaar niet uit te sluiten.”

Meer ‘twintigers’ volgen waarschijnlijk in de periode daarna, maar vooral vanaf 10 mei. ,,Het is ver vooruit, maar dan lijkt de kans op een relatief warme oost- tot zuidoostenwind wel duidelijk groter te worden", aldus de weerman. Maxima tussen 15 en 20 graden moeten dan algemeen worden en in het binnenland zijn op zonnige middagen wellicht waarden iets boven de 20 graden mogelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.