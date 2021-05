Aangekondigde politiestaking tijdens Feyenoord - Ajax van de baan, Klassieker gaat door

Ook zal demissionair-minister Ferdinand Grapperhaus na het Catshuisoverleg vanmiddag de bonden alvast opbellen. Het was een eis van de bonden om vandaag nog in gesprek te kunnen gaan met het kabinet, met als doel een doorbraak over de nieuwe cao.

Met het intrekken van de staking is de noodzaak voor het kort geding ook vervallen, dat zojuist plaatsvond. Dat had de gemeente Rotterdam aangespannen, om te voorkomen dat de politie hun werk tijdens de Klassieker zou neerleggen. Volgens politiechef Fred Westerbeke verzamelen supporters zich nu al her en der in de stad.

Voorafgaand aan de rechtszaak liet een woordvoerder van locoburgemeester Bert Wijbenga weten begripvol te zijn dat de politiebonden met hun actie hun standpunt aan de landelijke regering duidelijk willen maken. Toch vroeg de gemeente de rechter uitspraak te doen. ,,Vanwege het gevaar voor de openbare orde. De staking start als de wedstrijd nog moet beginnen en de spelers nog aankomen.’’

Klassieker in De Kuip

De bonden ACP, ANPV en NPB hadden bij hun leden geopperd van 13.00 tot 15.00 uur het werk neer te leggen. De Klassieker in De Kuip begint om 14.30 uur.

Volgens een advocaat van de gemeente is de spanning de afgelopen weken verder opgelopen tussen groepen Feyenoord- en Ajaxsupporters. Afgelasting van de wedstrijd zouden de risico's niet doen afnemen. Verwacht werd dat dan supporters elkaar misschien op andere plekken elkaar zouden treffen. En als de wedstrijd verplaatst zou moeten worden, zou de klassieker waarschijnlijk gespeeld worden op 19 mei. Dat is midden in de week van het Eurovisie Songfestival, dat ook plaatsvindt in Rotterdam.

‘Veel agenten zijn het zat’

Veel agenten ‘zijn het zat’, vat ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp de stemming onder de beroepsgroep samen. Hij verwijst naar het geweld tegen politiemensen in Barneveld en Rotterdam van zaterdag. In Barneveld draaide een demonstratie tegen het coronabeleid van de overheid uit op gewelddadigheden. Agenten werden onder meer bekogeld met stenen. Hetzelfde gebeurde eerder op de dag bij het trainingscomplex van Feyenoord, waar een groep supporters zich tegen de politie keerde. Agenten en ME’ers werden onder andere belaagd met vuurwerk. Zes ME’ers moesten naar het ziekenhuis omdat ze last hadden van het vuurwerk.

Agenten ervaren veel onvrede, omdat zij ‘in de frontlinie’ staan en zich onvoldoende gewaardeerd voelen. De politiebonden liggen met de overheid in de clinch over een nieuwe cao voor de politie. Ook het feit dat de meeste politiemensen nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, draagt bij aan de frustratie.

,,Met woorden komen we er niet meer”, zegt Van de Kamp. Zijn ACP en de andere bonden vinden dat hun “harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt”.

Explosies cafés

Het was de afgelopen week zeer onrustig in Rotterdam voorafgaand aan de Klassieker. Een aantal Feyenoordcafés was het doelwit van explosies. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden onbekenden een explosief door door de brievenbus van Cafe The Hide Away in Rotterdam-IJsselmonde.

Vrijdagavond was het raak in de hoofdstad. Bij Ajaxcafé Vak West aan de Balboastraat in Amsterdam-West ontplofte zwaar vuurwerk. De politie onderzoekt nu vijf explosies in Rotterdam en één in Amsterdam. Voor enkele explosies in Rotterdam werd vrijdag een 21-jarige Amsterdamse verdachte opgepakt.

Dit was de ravage in een Feyenoordcafé.

