Aangekocht toestel Aviodrome crasht in Zuid-Afrika, circa 20 gewonden

Het ongeluk gebeurde tijdens een testvlucht van het toestel Convair 340 uit 1954. Het toestel was een geschenk van de Zuid-Afrikaanse eigenaar Rovos Rail aan Aviodrome. KLM had 24 toestellen van dit type in dienst vanaf 1948. Door dit grote succes nam het Martin's Air Charter, opgericht in 1958, een toestel over en voegde later nog zo'n toestel toe aan de vloot.