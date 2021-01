A2 afgesloten door zwaar ongeval ter hoogte van Nieuwegein

Omgeleid

In totaal is er 70 meter vangrailschade. Ook is er olie op het wegdek terechtgekomen. Om die reden heeft Rijkswaterstaat de A2 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn gesloten. Verkeer richting Utrecht en Amsterdam wordt vanaf knooppunt Everdingen omgeleid via de A27 en A12.