80 militairen al voor instemming Kamer vertrokken naar Afghanistan

Duits-Nederlands pleidooi: Leun niet achterover nu Biden is gekozen, trek de knip voor defensie

12 november Ook onder de nieuwe Amerikaanse president Biden kan Europa niet achteroverleunen. Wij moeten niet langer afhankelijk zijn van de VS, zo waarschuwen de Duitse en Nederlandse ministers van Defensie in een gezamenlijk pleidooi. ,,We moeten meer doen.”