8 maanden cel geëist tegen voormalig docent wegens 'ongepaste voorstellen'

Tegen de voormalig docent Nederlands Daan V. (24) van het Heerbeeck College in Best is vrijdag 18 maanden cel geëist, waarvan 10 voorwaardelijk. De leraar, die in Eindhoven woont, heeft in de ogen van het OM geprobeerd om drie leerlingen te verleiden tot seks in ruil voor hogere cijfers. Ook had hij kinderporno in zijn bezit. Tien foto’s en video’s, die deels ook zijn verspreid.

Daan V. was leraar Nederlands én mentor van de drie dertienjarige leerlingen van het Heerbeeck College. Hij heeft volgens de Officier van Justitie misbruik gemaakt van zijn positie. ,,Als leerkracht had hij een voorbeeldfunctie. Er was een vertrouwensrelatie. Hij moest de belangen van de kinderen beschermen in plaats van met voeten treden.''



De middelbare school in Best deed vorig jaar mei aangifte bij de politie. De leerlingen meldden de seksueel getinte app-berichten zelf bij de schoolleiding, die de docent daarmee direct op non-actief stelde. Een woordvoerster van de school bevestigde destijds dat de affaire draaide om WhatsApp-verkeer tussen de leerkracht en drie 13-jarige leerlingen.

Waarschuwen en behoeden

De verdachte zegt dat hij nooit de intentie heeft gehad om de leerlingen te verleiden tot seks of het sturen van foto’s van geslachtsdelen. Hij wilde ze juist waarschuwen en behoeden voor de gevaren van sexting en tastte daarom af hoe ver de leerlingen zouden gaan bij verzoekjes of toespelingen.



De man, die het onderwijs inmiddels afgezworen heeft en nu een baan in de horeca heeft, geeft toe dat hij daarbij te ver is gegaan en erg 'onprofessioneel, dom en onhandig' heeft gehandeld. Overigens zijn de drie leerlingen uiteindelijk nooit ingegaan op de verzoekjes van hun leraar.



Deskundigen hebben V. onderzocht en komen tot de conclusie dat hij een ziekelijke stoornis heeft: afwijkende seksuele behoeften. Ze beschouwen hem als verminderd toerekeningsvatbaar.

Ontucht met neefje