8-jarige studiebol haalt in anderhalf jaar gymnasiumdiploma

Anderhalf jaar, zolang had kindgenie Laurent Simons nodig om het gymnasium te doorlopen. Op zich al een hele prestatie, maar gezien de leeftijd van de Vlaams-Nederlandse studiebol er een van wereldformaat. Laurent is namelijk 8 en heeft een IQ van 145.

Gisterenavond nam Laurent zijn diploma in ontvangst op het Sint-Jozef Humaniora in Brugge. ,,We zijn ongelooflijk trots’’, zegt vader Alexander (35), die denkt dat het nog sneller had gekund, tegen RTL Nieuws.

Hoewel Laurents hart vorig jaar nog bij een toekomst in de cardiologie lag, is hij daar nu toch niet helemaal zeker van. ,,We zijn ons nog een beetje aan het oriënteren’’, aldus zijn vader, die een tandartsenpraktijk runt in Amsterdam. De verwachting is dat zijn zoontje kiest voor een wetenschappelijke carrière. ,,Hij wild eerst geneeskunde studeren, maar het wordt waarschijnlijk wis-, natuur- of scheikunde.''

Nieuwe Einstein of Newton

Een combinatie is ook mogelijk, schat Alexander in. ,,Mensen zeggen dat Laurent de nieuwe Albert Einstein of Isaac Newton kan worden.’’ De jeugdige bolleboos wordt van alle kanten benaderd met aanbiedingen, zowel uit binnen- als buitenland. ,,We laten in de vakantie alles rustig bezinken, dan kan Laurent nadenken over wat hij nu precies wil.’’

Het ultraslimme kereltje deed vorig jaar nog de tweede klas van de privéschool Winford in Amsterdam. Hij verveelde zich en ging via de hoofdstedelijke universiteit aan de slag als hartonderzoeker bij het AMC. ,,Hij staat elke dag te popelen'', aldus zijn vader destijds tegen de NOS. ,,Ik heb begrepen dat ze bij het AMC druk bezig zijn met het bestuderen van hartfilmpjes. Dat vindt Laurent erg interessant.’’

De boekenwurm, die volgens zijn ouders allesbehalve een nerd is, vond het ook heerlijk door pa’s tandheelkundige literatuur te bladeren. ,,De Donald Duck leest hij ook hoor, maar dat is wel het enige niet-wetenschappelijke’’.

Universitaire aspiraties

In voorgaande jaren ging Laurent al eens langs op de prestigieuze universiteit van Oxford om kennis te maken. Zijn vader sprak ook met een hoogleraar van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard. Waarschijnlijk wordt het toch een Nederlandse of Belgische universiteit voor Laurent, die werd opgevoed door zijn opa en oma. ,,Het buitenland is nog te ver weg, hij kan hen niet missen.’’