7 jaar cel voor willekeurige steekpartij Purmerend

Extra zitting voor Masmeijer na plotselin­ge bekentenis over cocaïne­smok­kel

12:37 De gevallen tv-presentator Frank Masmeijer (57) moet volgende week donderdag verplicht in Antwerpen verschijnen op een extra zitting in het strafproces tegen hem. Aanleiding is plotselinge bekentenis die hij vorige week aflegde tijdens het pleidooi in de zaak.