7 jaar cel voor Suzanne de V. uit Helmond die partner doodsloeg met hamer

De tweede centrale vraag was hoe er is geslagen. Ze zegt dat de man haar van voren greep en begon te kelen, waarop ze toesloeg. Maar de hamerslagen komen volgens het NFI van achteren. Advocate Leonie van der Grinten stelt dat de man opeens zijn hoofd kan hebben weggedraaid. Een duidelijker geval van zelfverdediging is er volgens de pleitster niet. ,,Had ze dit niet gedaan, dan had zij daar gelegen."



Maar officier van justitie Jorick Schreurs denkt dat Suzanne onverwacht heeft toegeslagen. Sporen van een ruzie zijn er niet: haar kleren zijn niet gescheurd, het bed was nog op orde. ,,Waarschijnlijk was er een gevecht. Het is niet ondenkbaar dat het gepaard ging met geweld. Maar zeker niet met de intensiteit die zij meldt", sprak hij eerder.



De rechter vindt het verhaal van Suzanne niet aannemelijk. ,,De geconstateerde wonden passen niet bij haar verhaal. Van de 13 slagen met de hamer zijn er 11 niet verklaarbaar als ze toen werd gewurgd." Ook de dodelijke slagen zijn niet logisch en kunnen volgens rechtbank niet van voren komen. Ook is het niet logisch dat zo’n grote man de hamer niet zou kunnen tegenhouden als ze recht voor hem staat.



De rechter heeft wel begrip voor de langdurige druk waaronder het leven van Suzanne stond. Maar de rechtbank gaat er van uit dat ze zich alles wel kan herinneren. Ze had haar verhaal moeten vertellen, vindt de rechtbank: ,,Suzanne heeft haar drie kinderen hun vader ontnomen. En meteen ook hun moeder want ze zal lang afwezig zijn. De verdachte is lange tijd fysiek en geestelijk mishandeld. Maar ze had daarom geen recht om een leven te nemen. Ze had ook naar de politie kunnen gaan of weglopen, zoals ze al een paar keer deed."