7 dagen, 7 vragen

Politie onderzoekt dood 1-jarig kind uit Hengelo

8:46 Een 1-jarig meisje uit Hengelo is gisteren overleden, nadat ze eerder op de dag in zorgwekkende toestand werd opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning aan de in Hengelo om een misdrijf uit te sluiten. Dat onderzoek is nog gaande.