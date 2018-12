63-jarige verdachte aangehouden na dodelijke steekpartij in Zeeland

Kort na drie uur vannacht kreeg de politie een melding over een gewonde vrouw in de De Ruyterlaan. Het slachtoffer lag ernstig gewond op straat. Zij bezweek ter plaatste, pogingen tot reanimatie mochten niet baten. Ruim drie uur na het incident hield de politie de verdachte aan. Haar rol is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder. De politie verricht onder meer onderzoek in een woning aan de De Ruyterlaan.

Tweede steekpartij

De steekpartij in Clinge is het tweede dodelijke geweldsincident in Zeeland binnen een dag. In Vlissingen kwam woensdag een 28-jarige inwoner van die stad om het leven, eveneens door messteken.



De politie vond de man zwaargewond in de Kasteelstraat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn gearresteerd. De politie onderzoekt nog hun betrokkenheid bij de steekpartij.