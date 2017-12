50-jarige verdachte van moordaanslag dominee 90 dagen vast

De verdachte van de aanval op dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy blijft in elk geval nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem vandaag besloten. De vijftigjarige man uit Tricht ligt in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. De dominee raakte door de aanval ernstig gewond en ligt ook nog in het ziekenhuis.