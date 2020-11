50 jaar Jan, Jans en de kinderen: test je kennis over deze jarige stripfamilie

Zorgen om groeiende interesse in carbid­schie­ten: kop erbij houden, niet ervoor

8:18 Nu het vuurwerk in de ban gaat, groeit vanuit heel het land de interesse in carbidschieten, een traditie in Oost-Nederland. Boa’s hebben al alarm geslagen en ook ervaringsdeskundige Henk (58) uit Enschede waarschuwt. „Je moet de kop erbij houden. Niet ervoor.”