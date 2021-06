49 arrestaties in Nederland bij unieke internationale politieactie tegen drugsmaffia

De criminelen dachten niet te kraken cryptotelefoons in handen te hebben. In werkelijkheid waren de telefoons afkomstig van de politie, die daardoor alles kon afluisteren. Honderden criminelen maakten gebruik van de dienst in de veronderstelling dat de dienst veilig was en niet onderschept kon worden door de politie. Ze prezen het onderling aan als hét platform waarop de politie niet kon meelezen. ,,Niets bleek minder waar’’, aldus politiechef Jannine van den Berg.



Rechercheurs zagen foto's van duizenden kilo's drugs voorbij komen, bijvoorbeeld verstopt in fruit. Ook werd er openlijk gesproken over mensen die uit de weg geruimd moesten worden. De politie legde beslag op grote hoeveelheden drugs en acht vuurwapens bij invallen in de twee drugslocaties waar criminelen zich bezighielden met de productie en de opslag van drugs.



In Nederland maakten zo'n 1200 criminelen gebruik van de telefoons, wereldwijd waren dat er 12.000.