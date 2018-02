45 uur kamperen in de cabine? 1.500 euro boete!

Folders

,,Aan het begin van dit jaar hebben we vooral geïnformeerd. We hebben folders verspreid in verschillende talen, om chauffeurs te laten weten dat overnachten in de cabine niet langer mag, maar in een huis of hotel moet gebeuren.'' Om dat mogelijk te maken, zijn er ingenieuze systemen. Busjes van transporteurs halen chauffeurs bijvoorbeeld op bij een parkeerplaats, om ze naar een huis van de transporteur te brengen of een andere overnachtingsplek. Dat er gesjoemeld wordt, bleek toen de inspectie in kaart wilde brengen of overnachten in de cabine vaak voorkwam. ,,Toen we een bon van een hotel controleerden, bleek dat 200 chauffeurs van één bon voor dezelfde kamer gebruikmaakten.''



In die wetenschap klopt Van Geel aan bij de eerste chauffeur en maakt een uitdraai van zijn tachograaf, die rij- en rusttijden registreert. De man spreekt geen Engels, geen Nederlands. ,,Soms wordt het handen- en voetenwerk, of maak ik gebruik van de vertaalapp op mijn telefoon.'' Maar nu ziet hij al snel: deze chauffeur is in orde. Dat geldt nog maar net voor zijn buurman, een paar deuren verderop. De man uit Oekraïne, die zich ook amper in het Engels verstaanbaar kan maken, blijkt al 42 uur op exact dezelfde plek door te brengen. Als hij hier nog drie uur blijft staan, is hij in overtreding. Als hij wegrijdt, moet hij voor zondag middernacht alsnóg aan zijn wekelijkse lange rustperiode van 45 uur beginnen, mét een aparte overnachtingsplek, waardoor hij kostbare tijd verliest. Meteen begint de chauffeur verwoed te bellen met zijn baas. Van Geel: ,,Hij was niet op de hoogte van het verbod.''