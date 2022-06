45 km-autootje crasht met vier inzittenden: tieners zwaargewond

Bij een crash van een 45 km-auto in Nijkerk, gisteravond, zijn vier tieners zwaargewond geraakt. Ze zaten met zijn allen in het voertuig, dat officieel plaats biedt aan slechts twee personen. De overige twee zaten volgens de politie in de kofferbak en droegen geen gordels.