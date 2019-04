400 jaar oude in VS gestolen bijbel gevonden in Leiden: ‘Ik kreeg opeens een brief van een detective’

Maar toen kwam opeens die brief. De bijbel bleek in de jaren negentig van de vorige eeuw gestolen te zijn uit de Carnegie Library in Pittsburgh, samen met ruim 300 andere boeken, kaarten en atlassen van historische waarde. Een voormalig archivaris van de bibliotheek was samen met een handelaar in zeldzame boeken de zwendel begonnen: hij verduisterde de historische werken uit de bibliotheek, de handelaar verkocht ze. Hun buit was meer dan acht miljoen dollar (ruim zeven miljoen euro).



In juni 2017 kwam de bibliotheek in Pittsburgh achter de diefstal van de werken en startte de openbaar aanklager in samenwerking met de FBI een onderzoek. ,,Na die eerste brief in het najaar van vorig jaar hoorde ik een tijdje niks meer’’, zegt Bangs, ,,maar toen kwam er weer een brief afgelopen januari of februari.’’ Hij besloot te onderzoeken of de ‘detective van de openbaar aanklager in Pittsburgh’ die zich had gemeld echt bestond, en toen dat zo bleek te zijn, stapte hij naar de politie.



,,Vanuit Amerika vroegen ze me eerst het boek per post terug te sturen, maar dat durfde ik niet aan. Van de politie hoorde ik dat het naar de Amerikaanse ambassade in Den Haag is gegaan. Zij zullen het wel veilig hebben teruggebracht.’’