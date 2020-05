4 Mei in coronatijd: Nederlanders tonen zich van hun creatiefste kant

Omdat herdenken zoals anders dit jaar niet mogelijk is vanwege het coronavirus, doen veel Nederlanders dat vanavond op hun eigen manier. In een poging er tóch iets speciaals van te maken, laten ze hun creativiteit daarbij de vrije loop, blijkt uit sfeerimpressies van onze verslaggevers en berichten op sociale media. We zetten een aantal initiatieven op een rij.

Trompettist Mees Putman (11) uit Utrecht speelt vanavond even voor achten, samen met vele andere amateurmuzikanten in het land, The Last Post, oftewel de taptoe. Vooraf is hij ‘niet heel zenuwachtig’, verklaarde hij tegenover deze site. Mees, leerling uit groep 8 van de Kathedrale Koorschool, besloot zo’n drie jaar geleden dat het tijd werd om een instrument te gaan bespelen.

Volledig scherm Mees Putman uit Utrecht speelt ‘The Last Post’ vanuit zijn slaapkamerraam. © Videostill Koen Laureij

Tilburger Piet Spijkers (80) blaast vanaf zijn balkon eveneens het eerbetoon aan de gevallenen. ,,Ik dacht: ik ga het weer eens proberen. In mijn militaire diensttijd van 1958 tot 1960 was ik hoornblazer en speelde ik in Delft ook de taptoe. Ik ben meteen gaan oefenen en na al die jaren lukt het nog best. Al is de grootste kracht er wel uit gezien mijn leeftijd”, zei hij tegen het Brabants Dagblad.

In Eindhoven spelen leden van een taptoeploeg op 20 bekende plekken in de stad één lied. Dit vanuit de gedachte om er zoveel mogelijk stadgenoten van te laten meegenieten.

Met een zeer kleinschalige Dodenherdenking op de begraafplaats in het Zuid-Hollandse dorp Hei- en Boeicop (gemeente Zederik) is toch uitvoerig en emotioneel stilgestaan bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Waar normaal honderden mensen in een stoet naar de graven van zes neergeschoten Britse vliegers lopen, legden nu twee leden van de plaatselijke Oranjevereniging een krans. Een trompettist blies The Last Post en het Wilhelmus. Alles werd opgenomen zodat anderen vanuit huis kunnen herdenken.

Joel Stoppels uit Groningen legde vanmiddag met zijn zoontje bloemen bij de graven van Britse en Canadese militairen op de begraafplaats Esserveld. Omdat het volgens hem belangrijk is ‘dat wij ook in deze moeilijke tijd stilstaan bij de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid.’

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger uit Amsterdam plukte vanmiddag met haar dochtertjes een veldboeket en legde het neer bij ‘hun’ monument in Noord. Daarbij probeerde ze alle moeilijke vragen te beantwoorden ‘die opkomen bij twee achtjarigen.’

Om toch een bijdrage te kunnen leveren aan de herdenking legden leden van scoutinggroep Titus Brandsma uit het Deventer stadsdeel Colmschate vanmorgen herdenkingssteentjes bij het verzetsmonument in de stad.

In Denekamp in de gemeente Dinkelland worden de 70 oorlogsslachtoffers dit jaar herdacht met evenzovele lege stoelen op het Nicolaasplein. Voor elk oorlogsslachtoffer één stoel die is voorzien van zijn of haar naam en leeftijd.

Omdat ze dit jaar niet konden herdenken zoals gewild, maakten maatschappelijk welzijnsorganisatie WijZijn Traverse groep uit West-Brabant en Zeeland en het team van Tolberg & De Dorpen Voor Elkaar een videopresentatie. Dit ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die een band hadden met het dorp Heerle (gemeente Roosendaal) en op muziek van Mark Knopfler’s Remembrance Day en R.E.M.'s Everybody Hurts.