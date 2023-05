32 militairen aangepakt na volgen ‘barbecue-cursus’ van 4500 euro

Defensie heeft aangifte gedaan tegen 32 militairen die een peperdure barbecue-cursus volgden op kosten van de baas. Ook hielden sommigen er een luxe barbecue van het merk Green Egg aan over. Een aantal verdachten is zich van geen kwaad bewust; hun commandant gaf er toestemming voor, stellen ze.

De grillcursus werd betaald uit het persoonlijke opleidingsbudget van de militairen. Om hen te behouden voor de krijgsmacht en hen optimaal te kunnen inzetten kregen militairen sinds 2019 alle vrijheid om geld uit te geven aan bijscholing. In de praktijk bleek volgens een woordvoerder van Defensie dat sommigen dat bedrag niet uitgaven aan hun persoonlijke ontwikkeling maar aan een hobby, in dit geval een barbecue-cursus van ongeveer 4500 euro.

Defensie vergoedt normaliter alleen inschrijfkosten en studieboeken. Alle andere spullen van waarde mogen niet worden gedeclareerd, maar na afloop bleek dat sommige militairen toch een luxe barbecue van het merk Green Egg in hun eigen tuin hadden staan. Volgens Defensie is er daardoor sprake van een valse declaratie. De krijgsmacht deed daarop aangifte bij de marechaussee tegen 32 militairen van de Landmacht. De marechaussee laat weten dat de aangifte is bekeken en er tegen één verdachte inmiddels een strafrechtelijk onderzoek loopt. Of deze man wordt vervolgd, is nog niet duidelijk. Daarnaast loopt er tegen alle militairen ook een intern onderzoek waaruit mogelijk disciplinaire maatregelen volgen.

Van geen kwaad bewust

De twee onderzoeken die nu lopen hebben een aantal militairen bijzonder onaangenaam verrast. Volgens advocaat Sébas Diekstra, die twee verdachten bijstaat, vragen zijn cliënten zich oprecht af wat ze verkeerd hebben gedaan. ,,Natuurlijk kun je de vraag stellen in hoeverre een barbecue-cursus iets te maken heeft met de persoonlijke ontwikkeling binnen Defensie. Maar deze militairen hebben netjes een aanvraag ingediend waarop stond wat de bedoeling was en die is goedgekeurd door hun commandant. Zij hebben de cursus volledig gevolgd. Als ze hadden geweten dat hier zo’n tijd later zoveel gedoe over zou komen, waren ze er natuurlijk nooit aan begonnen.’’

Woordvoerder Klaas Meijer van het Ministerie van Defensie beaamt dat commandanten de cursus hebben goedgekeurd. ,,Dat zegt ons iets over hoe goed de controle is verricht. De ene commandant let er scherper op dan de ander, maar 5000 euro voor alleen een barbecue-cursus is veel geld. Het was voor de commandanten ook niet duidelijk dat er een barbecue aan vastzat.’’

Een van de bedrijven waar de militairen een cursus konden volgen is de Legerkeuken uit Delden. Eigenaar Dave Kloosterman zegt geen toelichting te willen geven omdat er nu een onderzoek loopt. Zijn advocaat Carene van Vliet laat weten dat er ‘geen strafbare feiten zijn gepleegd noch enige regelgeving is overtreden.’

Inmiddels is het niet meer mogelijk om ‘hobbycursussen’ te bekostigen op kosten van Defensie. Het bedrag moet nu worden besteed aan bijscholing die wordt aangeboden via het UWV.

