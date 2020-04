3060 lintjes: deze mensen in jouw woonplaats krijgen er eentje

Elk jaar rond Koningsdag wordt aan duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de samenleving een lintje uitgereikt. Dit jaar krijgen 3060 mensen een koninklijke onderscheiding. Door de coronamaatregelen kregen ze het lintje niet opgespeld, maar worden ze alleen op de hoogte gebracht. De uitreiking gebeurt later, wanneer de coronacrisis achter de rug is.

Verreweg de meeste mensen kregen een lintje van koning Willem-Alexander omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad. Daarnaast waren er onderscheidingen voor mensen met bijzondere prestaties in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven. De coronacrisis speelt geen rol bij de toekenning van de onderscheidingen van dit jaar. De beslissing of iemand een lintje krijgt, wordt al ruim van tevoren genomen.

Een op de drie gedecoreerden is vrouw: 1071 vrouwen en 1989 mannen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De meeste lintjes werden toegekend in Zuid-Holland (570) en Noord-Brabant (514). Vorig jaar kregen 2881 mensen een lintje.

Jan Smit

Onder meer zanger Jan Smit heeft vandaag een lintje gekregen. De Volendammer mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Jan Smit werd niet alleen onderscheiden voor zijn carrière als zanger en presentator, maar ook voor zijn inzet voor SOS Kinderdorpen, Make-A-Wish Nederland en het Oranjefonds. Hij is de jongste Nederlander die dit jaar een lintje krijgt. De oudste gedecoreerde is de 95-jarige Toos Wierema-Ballings uit Eindhoven, die kosterwerk doet voor een parochie en een woonzorgcentrum.

Ook Acteur Hans Kesting en de voormalige radio-dj Ad Roland werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Lucia Marthas (dansschoolhoudster), Baba Sylla (oprichter van het goede doel Orange Babies) en Tineke Ceelen (directeur van Stichting Vluchteling) zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook zanger Dirk Scheele, die kinderliedjes maakt, en Siep de Haan, de grondlegger van de Amsterdam Gay Pride, gaan voortaan door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Oud-politici

Oud-politici Hilbrand Nawijn en Steven van Eijck, die voor de LPF in het kabinet-Balkenende I zaten, kregen ook lintjes. Van Eijck is voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Nawijn is Ridder in diezelfde orde. Van Eijck was na zijn tijd in de politiek voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de RAI, en bestuurslid bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Nawijn is tegenwoordig fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn in de gemeenteraad van Zoetermeer.

Michael van Walt van Praag, hoogleraar internationaal publiekrecht, kreeg een zeldzame onderscheiding. Hij mag zich voortaan Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Die rang staat boven officier, ridder en lid. Van Walt van Praag is de juridisch adviseur van de dalai lama, de geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme. Daarnaast was hij de oprichter en de eerste secretaris-generaal van de UNPO, een internationale organisatie voor minderheden.