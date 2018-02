30.000 steunbetuigingen voor in elkaar geslagen Danny (67)

322.000 ouderen jaarlijks onnodig in ziekenhuisbed

6 februari Jaarlijks belanden er 322.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed na een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH). Vaak gaat het om welzijnsklachten als eenzaamheid en neerslachtigheid, waardoor de huisarts vindt dat alleen thuis zijn even niet meer verantwoord is.