3,5 jaar cel geëist tegen oud-topman van Gehandicaptenzorg Limburg

Advies aan Hoge Raad: hou celstraf Kouwenho­ven in stand

13:53 De celstraf van zakenman Guus Kouwenhoven moet in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Kouwenhoven is veroordeeld tot negentien jaar cel voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. De zakenman verblijft momenteel in Zuid-Afrika.