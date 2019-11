26 verstekelingen levend uit koelcontainer gehaald op vrachtschip Vlaardingen

UPDATE & VIDEOAan boord van vrachtferry Britannia Seaways die vanuit Vlaardingen op weg was naar Engeland zijn vanavond 26 verstekelingen aangetroffen in een koelcontainer. Eén van de vluchtelingen aan boord is een kind. Het schip is eigendom van de Deense rederij DFDS en keerde na de vondst direct terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Alle mensen zijn levend van boord gehaald, aldus de politie. Hun herkomst is nog onbekend.

De ferry vertrok vanmiddag om 15.45 uur en zou om 21.30 uur aankomen in Engeland. Uit meerdere regio's zijn hulpdiensten onderweg, zelfs uit Brabant. Op het terrein staan ook bussen van de RET om de aangetroffen personen te vervoeren.

Volgens een getuige rijden de ambulances af en aan. ,,Ze blijven maar komen. De marechaussee, politie, zo'n beetje alle denkbare diensten zijn er. Wat er zich achter de poorten afspeelt, is niet te zien vanaf de straat.’’

Eerder dit najaar overleden in Engeland 39 verstekelingen die in een koelcontainer zaten, die per ferry van het Belgische Zeebrugge naar Groot-Brittannie was vervoerd. Toen werd gemeld dat het in zo’n koelcontainer tot 25 graden onder nul kan zijn. Ook zijn zulke containers dermate goed geïsoleerd dat zuurstofgebrek een groot gevaar is.

Dit drama riep direct herinneringen op aan de 58 Chinese migranten die in 2000 overleden in een vrachtwagen in Dover. Het ventilatieluikje van de laadruimte was dichtgedaan, waardoor zij geen zuurstof kregen.

In 2018 ging het in Rotterdam maar net goed. Op de meldkamer van de Veiligheidsregio kwam een 112-gesprek binnen vanuit een container in de haven. Er bleken achttien Eritreeërs vast te zitten in een koelcontainer, waarvan het koelsysteem was aangeslagen.

De container was geladen met chocola en stond klaar voor vervoer naar Engeland, maar de migranten kregen het zo koud dat ze vreesden te sterven. Na ruim anderhalf uur zoeken in de enorme menigte van containers vond de politie de juiste container en kon ze de onderkoelde migranten eruit halen.

Volledig scherm Ambulances rijden het terrein van DFDS op. © Persbureau Bol

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal onderweg naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. © AD