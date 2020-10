25 jaar War Child: ‘Ik heb heftige verhalen gehoord, die laten je niet los’

Politie doet nieuw onderzoek op plek waar 14-jarige Tamar werd doodgere­den

6 oktober De politie heeft gisteravond opnieuw onderzoek gedaan op de plek in Zuiderwoude waar de 14-jarige Tamar uit Marken in de nacht van 25 juli werd aangereden. Het meisje was op slag dood, de veroorzaker van het ongeval reed door. Eerder nam de politie een grijze Mazda in beslag en hield ze een Duitse verdachte aan. Bij het nieuwe onderzoek werd eenzelfde auto gebruikt, meldt NH Nieuws.