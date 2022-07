25 jaar cel voor voor liquidatie en poging doodslag op zoontje (5), medeverdachten vrijgesproken

Jonathan C. (27) krijgt 25 jaar cel voor de liquidatie van crimineel Rachid Kotar op 12 december 2019 voor de luxe sportschool Health City in Amstelveen, en poging tot doodslag op diens zoontje van 5 jaar. Medeverdachten Jurviën M. (21) en Saiffeddine M. (24) zijn vrijgesproken.

Kotar had die namiddag na diens zwemles zijn zoontje op de achterbank van zijn gepantserde BMW gezet toen twee mannen op hem af renden, van wie één zeker elf keer schoot. Kotar overleed ter plekke. Zijn zoontje werd maar net door een kogel gemist. Op camerabeelden is te zien dat het jongetje over zijn stervende vader uit de auto stapt, nog even omkijkt en naar het sportcomplex terug rent.

‘Gewetenloos’

‘Uit het feit dat de moord is gepleegd voor de ogen van het jonge zoontje, dat daarbij ook zelf in levensgevaar is gebracht, blijkt de gewetenloosheid waarmee de feiten zijn gepleegd en de minachting voor het menselijk leven,’ schrijft de rechtbank in het vonnis. Jonathan C. ‘heeft op geen enkel moment verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft gedaan’, hetgeen de rechtbank hem zwaar aanrekent.

De liquidatie was grondig voorbereid. Kotars auto was met een peilbaken gevolgd en met de Volkswagen Transporter waarin de schutters na de moord vluchtten, was hij de dag voor de liquidatie ook al bij de sportschool geobserveerd. Ruim een kwartier na de schietpartij werd de bus uitgebrand aangetroffen aan de Buitensingel, vlak bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

De rechtbank stelt vast dat Jurviën M. op 12 december 2019 meerdere keren telefonisch contact had met Jonathan C. en met de eerder veroordeelde chauffeur van de vluchtbus, de toen 17-jarige Rucheno J. Hij reisde ook met C. mee in de metro, maar de rechters zien onvoldoende bewijs dat hij de tweede schutter was, wiens wapen weigerde, maar die Kotar met het wapen hard op het hoofd sloeg.

Peilbaken

Saiffeddine M. (24) verwijderde blijkens camerabeelden twee keer het peilbaken onder de BMW van Kotar, maar ‘het dossier bevat echter geen harde aanknopingspunten voor de stelling dat de medeverdachte wist van een plan om het slachtoffer te liquideren’.

Jonathan C. moet een schadevergoeding van 27.700 euro betalen aan het zoontje en 17.500 euro aan de vader van Kotar.

Justitie had 30 jaar cel geëist tegen Jonathan C. en Jurviën M., en 22 jaar voor Saiffeddine M. voor hun rollen bij de minutieus voorbereide en uitgevoerde liquidatie ‘waarbij in het bijzonder de aanwezigheid van de kleine jongen de moord zo afschuwelijk maakt’.