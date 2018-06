24-jarige man opgepakt voor ontvoering 6-jarig meisje Weert

De auto van de verdachte werd vastgelegd door beelden van bewakingscamera’s van buurtbewoners, waardoor de politie de man op het spoor kwam. De verdachte werd in zijn woning aangehouden. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Ook wordt er vanuit gegaan dat er daadwerkelijk een kortstondige ontvoering heeft plaatsgevonden en het meisje in de auto is meegenomen. De politie wil niet meer informatie geven. Het is daarom ook niet bekend waarom hij het meisje zou hebben ontvoerd. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De man moet morgen voor de rechter-commissaris komen. Die beslist of hij langer vast blijft zitten.

Hard schreeuwen

Ook de ouders van het meisje en hun buren schrokken flink. Het meisje had kort voor de ontvoering bij een bevriend klasgenootje, dat twee huizen verder woont, aangebeld om te vragen of zij buiten kwam spelen. Maar het meisje was nog bij haar oma. Toen het meisje terugliep naar haar eigen huis, stopte er een witte auto. ,,Wil je een stukje meerijden', vroegen ze'', vertelde Marco Timmermans, de vader van het buurmeisje, eerder. ,,Ze zei nee, maar werd wel de auto ingetrokken.''



Volgens hem ging het om twee mannen en is het meisje ontkomen door hard te schreeuwen. ,,De ontvoerders kregen er zeker hoofdpijn van of werden bang van haar gegil en lieten haar gaan. Wie weet wat ze met haar wilden doen. Verkopen of God weet wat...''