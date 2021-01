De gedupeerde eigenaren van het Friese hotel dat zwaar beschadigd raakte door een carbidschietincident weten nog altijd niet of de daders de schade gaan vergoeden. Een doneeractie die in allerijl werd opgezet voor de daders leverde al tienduizenden euro's op, maar of daarmee de slachtoffers gecompenseerd worden is onduidelijk. ,,We weten niet of dat geld ook bij ons terechtkomt. Het is onuitstaanbaar.”

Eigenaren Anne-Klare en Ardi Anker van hotel Anne-Klare zijn enkele dagen na het carbidschietincident nog steeds flink ontdaan. Het hotel in het Friese Joure raakte in de nacht van 31 december op 1 januari zwaar beschadigd, nadat een carbidkanon naast het pand afging. Alle ramen van het hotel sneuvelden door de harde knal. Ook twee buurpanden moesten het ontgelden.

De twaalf daders meldden zich een dag later bij de politie, maar helemaal vrijwillig ging dat volgens hoteleigenaar Ardi Anker niet. ,,Ik heb de daders de avond van het incident zelf opgespoord via sociale media. Er waren veel tipgevers die wisten wie het waren: een groep boerenjongens”, vertelt Anker. Hij besloot zelf contact met hen op te nemen en te vragen zich aan te geven bij de politie.

,,Dat deden ze niet, dus heb ik aangifte gedaan van vernieling middels explosie. Toen ik de daders vertelde dat ik ook nog aangifte kon doen van poging tot zware mishandeling als ze zich niet zouden melden, kreeg ik een berichtje van één van hen dat ze naar het politiebureau zouden komen.”

Contact geweigerd

De twaalf mannen (20 tot 27 jaar) verklaarden dat het carbidincident per ongeluk gebeurde. Het kanon dat zij op oudejaarsavond meesleepten, ging te vroeg af. Ze zijn door de politie verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen. Na het incident werd een anonieme actie opgezet om geld in te zamelen voor de daders. Die leverde tot nu toe bijna 24.000 euro op. Of de eigenaren een deel van het geld zullen ontvangen om de schade aan hun hotel mee te herstellen, is voor Anker onbekend. ,,We gaan er natuurlijk wel van uit dat de daders met de donaties de schade zullen vergoeden. Maar het is en blijft dubbel, omdat we niet zeker weten of het geld wel bij ons terechtkomt. Het is onuitstaanbaar dat er geld wordt ingezameld voor dáders”, vertelt Anker.

,,Het zou ook kunnen dat het geld gebruikt wordt voor juridische bijstand van de daders, of voor iets anders. Maar daar kom ik niet achter, omdat ik geen contact krijg met de mannen die dit veroorzaakt hebben. Ik heb gistermiddag geprobeerd direct contact op te nemen, maar toen kreeg ik een bericht van de politie dat de daders geen contact met mij willen. Zij mogen dus weigeren mij te woord te staan.”

Oplossingsmodus

Naast de inzamelingsactie voor de daders, werd ook een inzamelingsactie voor de twee gedupeerde hoteleigenaren opgezet. Die leverde tot nu toe een stuk minder geld op: de teller staat maandagmiddag op 2170 euro. ,,Het lijkt wel de omgekeerde wereld, dat er geld ingezameld wordt voor daders én dat dat opgehaalde bedrag twaalf keer zo groot is als voor de slachtoffers. Dat is niet te rijmen”, stelt Anker.

De hoteleigenaar benadrukt dat hij wel heel dankbaar is voor de inzamelingsactie. ,,We zijn nu in de oplossingsmodus. De donaties gebruiken we om de panden met schade in de straat te herstellen. We splitsen dat bedrag door drieën. Er is zoveel meer stuk dan gedacht werd. bij onze buurvrouw van 84 zijn tien ramen gebroken. Maar we weten dat de schade hoe dan ook wordt vergoed, want de daders hebben geld dankzij hun inzamelingsactie. Wij geloven dat het allemaal goedkomt.”

Ardi Anker en zijn vrouw Anne-Klare worden overspoeld met begripvolle, warme reacties. ,,Het is fijn om te zien dat er nog veel mensen zijn met goede intenties. We voelen ons gesteund en verder kunnen we niet veel doen. Het is aan de rechter om straks een uitspraak te doen. We hebben er vertrouwen in dat het recht zal zegevieren”, aldus Anker.

