23-jarige verdachte van in water gooien Hakim in Gent wil nu wel overgeleverd worden aan België

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen belemmeringen om de man over te leveren. Aan alle voorwaarden is voldaan, aldus een woordvoerder. De 23-jarige Ricardo de V. uit Goes verzet zich zelf ook niet langer meer tegen overlevering aan België. Dat laat zijn advocaat weten. Eerder zei zijn advocaat dat zijn cliënt ‘hevig geschrokken is van alles wat er is gebeurd en liever eerst tot rust wilde komen in een Nederlandse cel’. ,,Dat is beter dan in een aftandse Belgische cel gaan zitten.”