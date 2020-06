23-jarige Amsterdammer per ongeluk doodgeschoten tijdens spelen met pistool

Kamer wil landelijk onderzoek naar álle bronnen achter coronavi­rus: ‘Echt heel zorgelijk’

18:52 Een ruime meerderheid van VVD, PVV, CDA en SP wil dat er meer landelijk onderzoek komt naar de bevindingen van GGD’en over de bronnen die het coronavirus verspreiden. Vandaag zei GGD-directeur Sjaak de Gouw in een interview met deze site dat er ‘géén landelijke registratie is, omdat je de bron in de meerderheid van de gevallen niet weet’.