2035 staat in de wet als stikstofdeadline (niet 2030), zegt Van der Plas: hoe zit dat?

OM wil IS-gezin 4 jaar de cel in: ‘Als u uw zoon niet had meegenomen naar Syrië, was hij daar niet gestorven’

Voor het eerst stonden dinsdag een Nederlandse moeder en dochter samen terecht omdat ze zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Justitie wil dat Naima E. (54) en Meryem S. (34) allebei vier jaar de cel in gaan. Een 16-jarige zoon van Naima kwam in Syrië om het leven. ,,Dat was niet gebeurd als hij niet door zijn moeder was meegenomen.”