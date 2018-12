2018 is zonnigste Hollandse jaar ooit gemeten, ruim 400 uren zon meer dan normaal

Ruim 2022 uur, dat is hoe lang de zon zich liet zien in De Bilt dit jaar. Zó veel zon scheen er sinds het begin van de metingen van het KNMI nog nooit in Nederland. Het oude record (uit 2003) stond op 2021 uur.

Opvallend genoeg begon dit jaar vrij somber, meldt Weerplaza. ,,In januari scheen de zon slechts een vijfde van het normaal aantal uren in deze maand. Februari liet een compleet ander beeld zien, en de eerste recordzonnige maand van dit jaar was een feit. De maand waarin de állermeeste zon scheen dit jaar was juli.”

Na de zeer zonnige zomer, zette de trend in de herfst door. Zowel september, oktober als november waren zeer zonnig. Samen vormden ze de zonnigste meteorologische herfst sinds het begin van de metingen (1901).

2003, het jaar dat tot nu toe het ‘zonrecord’ kreeg, was een bijzonder jaar. Voor het eerst werden meer dan 2000 uren zonneschijn geregistreerd. Het jaar werd omgedoopt tot het ‘nieuwe zonnejaar’. Vijftien jaar later, in 2018, hebben we opnieuw een droog, warm en zeer zonnig jaar. In november werd de grens van 2000 zonuren al overschreden, en vanaf vandaag is 2018 het zonnejaar 2003 voorbij. Andere zeer zonnige jaren waren 1959, 1947 en 2015, maar geen van allen haalde de ‘magische’ grens van 2000 uren zon.

Quote Tijdens een normale winter schijnt de zon ongeveer 200 uur, dus we hebben de hoeveel­heid zon van twee volledige winters cadeau gekregen. Ben Lankamp - Weerplaza

Ruim 400 zonuren meer dan normaal

Nu de teller op ten minste 2022 zonuren staat, heeft de zon bijna 400 uur meer geschenen dan normaal. In een normaal jaar schijnt de zon ongeveer 1600 uur. Een normaal jaar wordt bepaald op basis van het gemiddelde over de periode 1981 tot en met 2010, legt Weerplaza uit.

Het ‘overschot’ van ruim 400 zonuren is enorm. In een normale junimaand (als de zon op het hoogste punt staat) worden ongeveer 200 uur zonuren gehaald. ,,We hebben twee volle juni-maanden aan zonneschijn extra gehad dit jaar. Een andere vergelijking: tijdens een normale winter schijnt de zon ongeveer 200 uur, dus we kunnen ook zeggen dat we de hoeveelheid zon van twee volledige winters cadeau hebben gekregen”, vertelt Weerplaza.

Quote De huidige klimaatver­an­de­ring heeft geen directe relatie heeft met het aantal zonuren. Michiel Severin

Het wordt steeds zonniger

Ongeveer 30 jaar geleden scheen de zon gemiddeld zo’n 1480 uur per jaar. Als we kijken naar de afgelopen 30 jaar (het gemiddelde van 1989 tot en met 2018) dan is de normale hoeveelheid zonneschijn per jaar ongeveer 1695 per jaar. ,,In de afgelopen 30 jaar zijn de jaren gemiddeld ruim 200 uur zonniger geworden.”

De grotere hoeveelheid zonneschijn is grotendeels te danken aan een verbeterde luchtkwaliteit. ,,Wanneer er veel kleine deeltjes zoals roet of as in de lucht zweven kunnen bewolking en mist gemakkelijker ontstaan. Vroeger was het bijvoorbeeld niet geheel ongebruikelijk als het in het najaar wekenlang mistig was, dus de zon niet scheen. Ook ontstaat er tegenwoordig minder snel bewolking, dus is er wat vaker ruimte voor de zon dan pakweg 40 jaar geleden.”