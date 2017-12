2017 uitluiden met carbidschieten

Het is al decennia traditie in voornamelijk het noorden en oosten van het land: carbidschieten. Ook dit jaar trekt het carbidschieten veel volk in Meppen (Drenthe). De luide knallen worden veroorzaakt door een stuk carbid te plaatsen in een stevige melkbus. Volgens de traditie zouden met de flinke knallen de boze geesten worden verjaagd.