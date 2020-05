20 nieuwe sterfgevallen en 5 ziekenhuisopnames, aantal patiënten op ic blijft dalen

Het aantal positieve besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 131. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 46.257. Het totaal aantal mensen dat in Nederland aan het virus is overleden staat nu op 5.951. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.727 mensen opgenomen (geweest).

Intensive care

Ondertussen liggen nog 170 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 10 minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Daarnaast liggen er 531 andere patiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 18 minder dan gisteren.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg daalt het aantal Covid-19-patiënten op de ic gestaag verder. Dat is naar zijn zeggen ‘drie weken na de eerste versoepeling van maatregelen, het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de werkzaamheden in de contactberoepen, een gunstig teken’.

Verloop

Sinds de piek van begin april - toen er op sommige dagen meer dan 200 mensen overleden aan het virus - daalt het sterftecijfer. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid riep mensen gisteren op om zich al bij milde klachten op corona te laten testen. ,,Dat kan bij koorts, maar óók bij alleen klachten als hoesten, niezen en kortademigheid. Ook daarbij geldt: ‘blijf thuis, en laat je testen!’’

Verspreiding in buitenlucht

Met een zonnig pinksterweekend in aantocht bestaat bij veel gemeenten de angst dat er nieuwe brandhaarden ontstaan door drukte in parken en stranden. Een aantal virologen stelt juist dat de handhaving van coronaregels op deze plekken wat minder streng zou mogen. Besmettingen met het coronavirus blijken vooral binnen plaats te vinden, en niet in de vrije buitenlucht. ,,Ik wil niet zeggen dat overdracht buiten nooit plaatsvindt, maar echt vele malen minder dan binnen”, zegt viroloog Louis Kroes van het LUMC in Leiden.

In plaats van strenge handhaving in de buitenlucht zou er meer aandacht moeten komen voor de ventilatie van binnenruimtes, zoals gemeenschapshuizen, kerken en sportscholen. Een groeiende groep virologen waarschuwt voor de gevaren van verspreiding van corona in slecht geventileerde binnenruimten via aerosolen. Dat zijn kleine virusdruppeltjes die verder reiken dan de inmiddels beroemde 1,5 meter. ,,De overheid zou veel meer moeten wijzen op het belang van goede ventilatie”, vindt viroloog Coretta van Leer van het UMCG in Groningen.