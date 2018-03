20 jaar geëist tegen 'Noffel' om 'perfect moordcommando'

De moordverdachte bleef zelf weg bij de voortzetting van zijn strafzaak in de beveiligde gerechtsbunker in Osdorp. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak ging deze derde procesdag rond de klok van elf uur zonder hem van start met een schriftelijke verklaring van de verdachte.



In de verklaring ontkent F. (38) eind 2015 opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen, de belangrijkste beschuldiging aan zijn adres. De aanslag mislukte. F. was destijds zelf noodgedwongen gevlucht naar het buitenland, schrijft hij. Vanwege 'allerlei geruchten' over betrokkenheid bij verschillende liquidaties, waaronder die in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012, ,,verkeerde ik voortdurend in een staat van levensgevaar.''



De daders van de poging R. te vermoorden kregen afgelopen jaar celstraffen tot twintig jaar. Justitie zegt bewijs voor de rol van F. te hebben gevonden in versleutelde e-mails die de daders en hun opdrachtgever uitwisselden. De berichten kwamen naar buiten nadat het NFI de beveiliging van twee gebruikte PGP-telefoons en van in Canada geplaatste servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom had gekraakt.