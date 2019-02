20 graden in zicht, uitzonderlijk vroeg dat het al zo warm is

Het blijft nog even zonnig weer, met zeer hoge temperaturen voor eind februari. Vooral woensdag kunnen zelfs records gaan sneuvelen en komt zeer lokaal wellicht zelfs de eerste 20 graden in zicht.

Dat mooie weer hebben we te danken aan een krachtig hogedrukgebied dat ook morgen en dinsdag nog boven ons land blijft hangen. Woensdag gaat hij langzaam naar het zuiden schuiven. ,,Dat betekent nog niet gelijk een weersverandering, pas vanaf donderdag stroomt er merkbaar andere lucht over ons land. Vanaf het weekend zien we ook duidelijke neerslagkansen, maar eerder kan er ook al een drupje regen vallen op donderdag", zegt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza.

Tot halverwege de week blijft het dus nog zeer zacht. ,,Sterker nog, met enige moeite komt het kwik op woensdag zelfs dicht in de buurt van 20 graden uit", voorspelt Lankamp. ,,Dat geldt vooral voor het zuiden en zuidoosten van het land.”

Uitzonderlijk vroeg

Als het kwik ergens in het land echt de 20 graden haalt is er sprake van de eerste regionale warme dag van het jaar. Lankamp: ,,Dat zou uitzonderlijk vroeg zijn. Normaal gesproken wordt de eerste keer 20 graden ergens in de tweede helft van maart of begin april gehaald.”

Vorig jaar werd de eerste keer 20 graden gemeten op 7 april. De vroegste datum in de meetreeksen is 24 februari, op die dag in 1990 werd het 20,4 graden in Zuid-Limburg.

De laatste keer 20 graden was 6 november vorig jaar. ,,Als woensdag op 27 februari de eerste 20 graden wordt gehaald, zijn er slechts 113 dagen verstreken. Dat zou een record zijn, voor het kleinste aantal dagen tussen de laatste 20 graden in een jaar en de eerste 20 graden in het jaar erop. Dat record is nu 134 dagen, tussen 26 oktober 2013 en 9 maart 2014.”

Na woensdag ander weer

Vanaf donderdag waait de wind uit het westen tot noordwesten en daardoor wordt vochtigere lucht aangevoerd. Het resultaat is meer bewolking in het weerbeeld. Het blijft tot het weekend nog wel droog.