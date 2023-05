20.000 vierkante meter en 120.000 artikelen; grootste Hornbach van het land is bijna klaar

met videoDe bouw van de Hornbach op de grens van Nijmegen en Ressen verloopt veel sneller dan verwacht. De gigantische bouwmarkt plus tuincentrum opent deze zomer. De buitenkant is klaar, de binnenkant wordt nu afgemaakt en ingericht. Straks zijn er 120.000 artikelen te koop. En er zijn meer duizelingwekkende cijfers.

Er komen inmiddels al mensen het parkeerterrein opgereden die denken dat de Hornbach geopend is. Nu staan er behoorlijk wat auto’s voor de enorme doe-het-zelfzaak.



Die zijn van de medewerkers en van installatiebedrijven die binnen aan de slag zijn. Maar de klanten moeten nog even wachten voordat ze de bouwmarkt van 20.000 vierkante meter in kunnen.

Met het busje naar binnen rijden

Ongeveer 4500 vierkante meter daarvan is een drive-in. Daar kunnen klusbedrijven en particulieren hun aanhangwagens en busjes zo naar binnen rijden en de materialen zelf van de stellingen pakken. De rest is bouwmarkt en een tuincentrum met een overdekt en open gedeelte.

Het parkeerterrein biedt ruimte voor 570 auto’s. Het plein krijgt forse groenstroken. Ook het dak is straks deels groen. Het overige dak is straks bedekt met drieduizend zonnepanelen.

Bijna alle 180 vacatures ingevuld

De bouwmarkt biedt werk aan 180 mensen. ,,Bijna alle vacatures zijn ingevuld”, zegt vestigingsmanager Niels van Essen. ,,We hebben begin dit jaar kennismakings- en wervingsdagen opgezet met het UWV in Nijmegen en in Arnhem. Ongeveer 90 procent van de mensen is al aan het werk.”

,,We zoeken nog een beveiliger, drie verkopers en wat weekendhulpen”, vervolgt hij. ,,Er zijn jonge mensen maar ook veel ouderen. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Er zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen. We hebben mensen gezocht die houden van aanpakken en het leuk vinden iets nieuws mee op te bouwen.”

De meeste bouwmarkten van de Duitse keten Hornbach zijn opvallend gekleurd: oranje met magenta (een kleur die het midden houdt tussen paars en rood). De vestiging in Nijmegen-Noord is antracietkleurig met oranje accenten. Magenta is alleen terug te vinden in de bebording op het parkeerterrein.

Volledig scherm Al bijna klaar: de Hornbach bij Ressen, randje Nijmegen. Het wordt de grootste Hornbach van Nederland, en de grootste winkel van Nijmegen en regio. © Gerard Verschooten

Lange aanloop

De komst van Hornbach naar Nijmegen kende een lange aanloop. Weliswaar was de oksel van de A15 en de A325 bij Ressen bestemd voor bouwmarkten en meubelwinkels toen begin deze eeuw de plannen voor Nijmegen-Noord werden gemaakt. Maar daar kwam weerstand tegen, onder meer van omliggende dorpen en concurrerende bedrijven.

Uiteindelijk besloot de gemeente Nijmegen alleen een vestiging van Hornbach toe te staan en de rest van het gebied groen te laten. Dat gaat op in park Lingezegen. Door die groene buffer staakte buurgemeente Lingewaard het verzet.

Andere bouwmarkten en tuincentra hebben nog geprobeerd Hornbach tegen te houden. Dat bleek een achterhoedegevecht. De gemeente Nijmegen redeneerde: hier is ruimte voor zo’n soort winkel en de groeiende bevolking van de Waalsprong heeft behoefte aan een bouwmarkt en tuincentrum. De Raad van State gaf de Nijmegen en Hornbach gelijk. De bouw startte een jaar geleden.

Grootste winkel van Nijmegen

Hornbach wordt de grootste winkel van Nijmegen. De bouwmarkt staat aan het Keizer Augustusplein, beter bekend als de ovatonde. Hornbach is van oorsprong een Duits familiebedrijf en bestaat al meer dan 140 jaar.



De verovering van de Nederlandse markt begon in 1997. Er zijn hier inmiddels zeventien vestigingen, Nijmegen wordt de achttiende en tevens de grootste Hornbach van Nederland.

Volledig scherm Niels van Essen, de vestigingsmanager van Hornbach in Nijmegen-Noord. © dg