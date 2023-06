20.000 blikseminslagen en bakken met regen: straten blank door storm in Frankrijk

In Parijs viel rond 20.00 uur binnen een uur tijd evenveel regen als gemiddeld in twee weken zou vallen. De riolering van de hoofdstad kon de plotse en massale regenval niet aan. Straten stonden in een mum van tijd blank. Op Twitter vergeleken mensen Parijs met een zwembad.

,,Geen enkel rioolnetwerk is in staat om zoveel water op te vangen in korte tijd’’, vertelt Marc Gay, weerverslaggever van de Franse nieuwszender BFMTV. In de wijk Jardin du Luxembourg ging het bijvoorbeeld over 20 millimeter aan regen in minder dan een uur tijd.