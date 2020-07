2,2 miljoen euro zijn binnen, Jayme (1) kan behandeld worden: ‘Onvoorstelbaar dankbaar’

,,We zijn onvoorstelbaar dankbaar met alle steun uit het hele land’’, zegt moeder Arwen. Haar kind is een tikkende tijdbom. Door de ziekte raakt hij steeds meer verlamd en voor zijn tweede overlijdt hij als er niets gebeurt. Daarom kwam vorig jaar de klap voor de ouders keihard aan toen ze hoorden dat hun kind ernstig ziek is en voor het medicijn Zolgensma dat het nodig heeft liefst 1,9 miljoen euro nodig was. Bovendien kregen ze te horen dat artsen in ons land hun zoontje weigeren te behandelen, omdat ze dat alleen doen bij kinderen tot een half jaar.