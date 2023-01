18-jarige vrouw komt om het leven bij aanrijding met taxibus in Wageningen

‘Martelaar’ Willem Engel bijt opnieuw in het stof, rechters worden niet vervangen

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van de rechtbank Rotterdam in de zaak rond Willem Engel afgewezen. De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid wilde de rechters vervangen omdat ze vooringenomen zouden zijn. De wrakingskamer noemt het verzoek nu ‘ongegrond’. In al zijn strafzaken was het de derde keer dat Engel het vertrouwen in de rechters opzegde. ,,In deze zaak had ik geen andere keuze dan te wraken”, zo zei de coronascepticus.

17 januari