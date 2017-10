1700 tips: vooral van mensen die meedenken met onderzoek

Half jaar cel voor militair die vrouwelijke collega misbruikte

14:06 Een 30-jarige militair uit Heerhugowaard moet zes maanden de cel in wegens seksueel misbruik van een vrouwelijke collega die op dat moment sliep, vorig jaar oktober op een kazerne. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. Er was achttien maanden cel geëist.