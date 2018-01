17-jarige jongen doodgeschoten in Amsterdam, twee gewonden

Enkele uren na de schietpartij ging in Nieuw-West een auto in vlammen op. De politie houdt er rekening mee dat het om de vluchtauto van de daders gaat. De witte Volkswagen Polo brandde helemaal uit. Het wrak wordt op sporen onderzocht.



Het is het tweede dodelijke schietincident in twee maanden tijd in de buurt. In november werd aan de Kattenburgerkade een 19-jarige jongen doodgeschoten. Dat incident gebeurde enkele honderden meters verderop. De politie onderzoekt dan ook of beide incidenten met elkaar te maken hebben.



Er is ook geen reden om aan te nemen dat het om een aanslag gaat, benadrukt de politie. Alles wijst erop dat het om een 'crimineel gerelateerd' incident gaat.