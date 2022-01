15-jarige trapt agent van motor in Eindhoven: ‘Zorgelijk waar we mee worden geconfronteerd’

,,Wat aanvankelijk zou volstaan met een waarschuwing, eindigde in een achtervolging waarbij zowel de bestuurder als passagier zijn aangehouden voor poging zware mishandeling en openlijke geweldpleging”, zegt agent Hicham Argani er een dag later zelf over op sociale media.

Argani - normaliter agent in Den Bosch - was in Eindhoven aan het werk vanwege de drukte rondom voetbalwedstrijd PSV-Ajax. Vol ongeloof kijkt hij terug op het incident. De twee minderjarige verdachten gingen ervandoor nadat de politieman hen tot stoppen maande. Daarop volgde een achtervolging, waarbij een andere motoragent te hulp schoot.

Verdacht van poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging

,,Terugkijkend realiseer ik me dat ik er goed vanaf ben gekomen. Waar ik moeite mee heb, is te begrijpen hoe een 15-jarige in staat is een politieagent van zijn motor af te trappen om niet gecontroleerd te worden. Vol ongeloof kijk ik een dag later terug op het voorval. Ik realiseer me dat het soms echt zorgelijk is waar we in deze samenleving mee geconfronteerd worden.”