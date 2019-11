15 jaar oude liquidatie Robert Sengers lijkt opgelost

VIDEO Slachtof­fers explosie drugslab met busje vol gasflessen naar het ziekenhuis

16:51 Twee mannen die gewond waren geraakt bij een explosie in een drugslab in Weert, zijn vanmiddag bij het Radboudumc in Nijmegen binnengebracht. Eén van de twee was zwaargewond. Beide mannen zijn daar door de politie aangehouden. Een derde man sloeg op de vlucht, maar werd later alsnog opgepakt.